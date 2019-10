Evento conservador dos EUA começa em SP com aval da família Bolsonaro

O deputado Eduardo Bolsonaro deverá abrir evento em SP MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

A cidade de São Paulo recebe a partir desta sexta-feira (11) a Conferência de Ação Política Conservadora, tida como o maior evento conversador do mundo.

O evento que ocorre anualmente nos Estados Unidos será realizado no Brasil pela primeira vez. A expectativa da organização era de que o presidente Jair Bolsonaro, participasse da abertura, o que não foi confirmada pela assessoria da Presidência.

A sigla CPAC vem do nome em inglês (Conservative Political Action Conference). Organizado por uma entidade de conservadores americanos nos Estados Unidos, o evento costuma ser um teste para políticos de direita que querem se eleger naquele país. Já recebeu nomes como os do ex-presidente Ronald Reagan e do atual mandatário americano, Donald Trump.

O congresso ocorrerá no Hotel Transamerica e teve as incrições esgotadas em dois dias. O evento começará com uma coletiva de imprensa no final da tarde desta sexta. Às 19h20, a mesa de abertura contará com o deputado federal Eduardo Boslonaro (PSL-SP), com o vice-presidente do PSL, Antônio de Rueda, e o presidente da American Conservative Union, Matt Schlapp.

Em seguida, o ideólogo Olavo de Carvalho participa do evento por meio de uma videoconferência.

O evento continua no sábado (12). Às 9h, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fala sobre o momento do país e o “fim da política de viés socialista e a guinada liberal”, segundo a programação do evento.

Às 12h20, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fala sobre “políticas públicas em favor dos valores familiares e em defesa das crianças”.

Há também a participaração de americanos. À tarde fala Mercedez Schlapp, estrategista da campanha de reeleição do presidente Donald Trump.

A programação completa está disponível no site do evento.