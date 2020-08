Evento do TRE-SP debate a participação feminina na política Encontro, transmitido ao vivo no YouTube, reúne personalidades de destaque no cenário jurídico e acadêmico TRE promove conferência de empoderamento político das mulheres

Evento acontece das 9h às 17h30 Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo promove nesta quarta-feira (19) a I Conferência de Empoderamento Político das Mulheres. O evento, desenvolvido em por meio da Ejep (Escola Judiciária Eleitoral Paulista) e do Comitê de Participação Feminina, é transmitido ao vivo no canal do TRE no YouTube.

São sete painéis reunindo personalidades de destaque no cenário jurídico e acadêmico brasileiro. Em pauta estão educação e conscientização das mulheres, o papel das instituições na promoção da participação feminina na política, cotas de gênero em eleições, candidaturas-laranja, financiamento de campanha para mulheres candidatas, entre outros.

Encontro virtual conta com as palestras da presidente do conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, a presidente da Associação Paulista dos Magistrados, Vanessa Mateus, a coordenadora do comitê de participação feminina do TRE-SP, Maria Cláudia Bedotti, a âncora do Jornal da Record, Christina Lemos, entre outras personalidades.

A abertura é do presidente do TRE-SP, desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior.