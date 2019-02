Evento na Zona Leste de São Paulo oferece orientação médica gratuita

Do R7

Evento é aberto ao público Reprodução

Neste sábado (16), das 9h às 12h, o Instituto Bem Maior — localizado na cidade de São Paulo — realizará o evento “Saúde Bem Maior”, com profissionais voluntários, como médicos, psicólogos, assistentes sociais e coachings, que atenderão gratuitamente a população.

O evento é aberto ao público e também oferecerá palestras sobre saúde física, mental e emocional, stress profissional e bem-estar.

De acordo com um estudo da Universidade de Campinas (Unicamp), 45% dos brasileiros adultos têm ao menos uma doença crônica. São males como hipertensão, diabetes, artrite e reumatismo, problemas na coluna e asma, que precisam de tratamento, mas podem ser evitados com a correta orientação médica e novos hábitos de vida, mais saudáveis.

Este é o objetivo do “Saúde Bem Maior”: ensinar a população como ter uma melhor qualidade de vida.

Palestras

Um dos temas da ação social é a prevenção ao Alzheimer, como parte do “Fevereiro Roxo” — campanha que alerta sobre a doença. Dados da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) apontam que mais de 1,6 milhão de brasileiros sofre com o mal. O neurocientista Igor Duarte, fará uma palestra sobre o Alzheimer. Segundo o especialista, os casos dessa doença avançam no mundo inteiro, principalmente em países em desenvolvimento. “Conhecer sobre a doença pode ajudar a melhorar os hábitos para a prevenção”, afirma.

Já na palestra “Prevenção emocional”, a psicanalista Cristina Calvi Veloso ensinará como se prevenir de doenças psicossomáticas, como a crise de ansiedade. Serão abordados os sintomas e a prevenção desses transtornos.

A assistente social Sueli Plácido também estará presente e conduzirá uma roda de conversa para esclarecer e informar as pessoas sobre os direitos do cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS).

Após as palestras, os profissionais de saúde ficarão à disposição para esclarecer as dúvidas e prestar atendimento personalizado aos interessados.

Instituto Bem Maior

O Instituto Bem Maior foi constituído em 2010 como organização sem fins lucrativos e econômicos, com o objetivo de promover a assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Bem Maior ajuda na inclusão social através de acompanhamento familiar, atividades socioeducativas, socioesportivas, capacitação profissional e inserção ao mundo do trabalho.



Serviço:

Data: 16/02/2019 às 9h

Local: Instituto Bem Maior – Rua Rio Bonito, 616 – Brás, São Paulo - SP