Evento reúne executivos para discutir e melhorar a conexão entre empresas e as pessoas Encontro de 150 profissionais de marketing na Bahia visa estreitar relacionamento e compartilhar experiências que funcionam

Brasil | Do R7

Alarico Naves, superintendente multiplataforma, falou sobre conexão com pessoas Reprodução/Record TV

A Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, recebe entre a última quinta-feira (12) e este domingo (15) o Marketing Network Brasil, um evento com o objetivo de debater e otimizar a comunicação entre empresas e pessoas — assista à reportagem abaixo.

Ao longo dos 4 dias, 150 executivos discutem inovações e novos negócios ligados ao marketing. O grupo também estreita o relacionamento entre si e compartilha experiências que já testaram e funcionaram em suas companhias.

Para todos os setores, o ano de 2022 é desafiador por causa do esforço pela retomada econômica, além de eleições gerais e Copa do Mundo. O setor da comunicação não escapa a essa regra e, portanto, também está inserida no contexto de inovação até dezembro.

O Grupo Record patrocina o Marketing Network Brasil. Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma, mudou a forma como o grupo se conecta às pessoas e empresas.

"Quando você chega e cria esse vínculo, é por que você fez uma bela entrega. Você entregou o resultado. A pessoa confia em você. E essa é a geração de negócio", explica o executivo.

Alarico apresentou aos convidados do evento a nova estrutura do departamento comercial da Record TV, que agora se transformou em uma consultoria de negócios. "Vale ressaltar que a gente tem que caminhar para a eficácia, [para] o nosso potencial. Como eu me divirto. Como eu consumo”, explicou.

O superintendente comercial Multiplataforma da Record TV detalhou o que chama de abordagem mais construtiva. “É você escutar mais o cliente. E você não fazer uma proposta por igual. É escutar cada necessidade de comunicação e dá uma solução para cada um", disse.

Também presente ao evento, o diretor nacional de comercialização do Grupo Record, Wagner Martins, destaca que uma equipe multidisciplinar faz diferença nos resultados.

“A gente tem conseguido emplacar projetos customizados, com soluções diferenciadas para cada cliente. Vários desses já entraram no ar. [...] Então os resultados já estão vindo. Já está acontecendo. Acertamos em cheio nesse modelo de negócio", concluiu.

Assista à reportagem completa abaixo: