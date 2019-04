Eventos em comemoração pelo Dia do Jovem oferecerão esporte, cultura e lazer em todo o Brasil

Data terá eventos em todo o Brasil Foto: Pexels.com

Em comemoração ao Dia do Jovem em 13/4, o programa social Força Jovem Universal (FJU) realizará neste final de semana, eventos culturais, esportivos e educacionais em todo Brasil.

Na cidade de Franca (SP), o evento “Vale a Pena Viver” será realizado no dia (14/4), no Ginásio Sabesp, a partir das 14h, com a presença do coordenador geral da FJU, Marcello Brayner. O evento contará com apresentações de bandas e grupos de danças realizadas pelos jovens voluntários.

Para o coordenador da FJU, ações como essa são muito mais do que um momento de lazer. “É a oportunidade que eles têm de encontrar uma saída para os problemas que estão enfrentando”, avalia.

“Quando ninguém mais acredita em um jovem, ainda que haja motivos para isso, nós acreditamos”, conclui Marcello.

No Brasil, a FJU é formada por jovens voluntários que tem por objetivo ajudar outros adolescentes sem perspectiva de vida. Só no ano passado, mais de 2 milhões foram beneficiados.

O programa oferece oito projetos de diferentes segmentos. Também são realizados eventos de caráter social sobre bullying, automutilação, depressão e outros temas relacionados à juventude.

Além do Esporte e Cultura, uma das iniciativas mais requisitadas é o FJUniversitários (FJUNI) – grupo de apoio educacional e profissional aos jovens.

A Constituição Brasileira confere a todos os jovens o direito de receber, do Estado, educação, saúde, moradia e oportunidades de trabalho. Contudo, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelou que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam.

O Dia do Jovem

O Dia do Jovem é comemorado anualmente em 13 de abril no Brasil.

A juventude, segundo a Assembleia Geral das Nações Unidas, é a fase que acontece entre os 15 e 24 anos de idade, onde o jovem começa a apresentar sinais de maturidade diante da vida.

Nesse período, ocorrem algumas decisões que ficam para a vida toda, como a escolha da profissão, por exemplo.