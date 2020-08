Ex-deputado Caio Narcio morre aos 33 anos por complicações da covid

Caio foi deputado federal entre 2015 e 2019 Reprodução/Instagram

O ex-deputado Caio Narcio morreu neste domingo (16), aos 33 anos, em decorrência de complicações da covid-19, doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus. Ele deixa a mulher grávida. A informação foi confirmada pelo PSDB por meio de publicação nas redes sociais.

"Caio nos deixa muitos exemplos: luta e companheirismo. De bom caráter e boa índole, é uma grande perda à vida pública. Nosso especial abraço a Narcio Rodrigues", escreveu o partido no Twitter.

Narcio estava internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista, por conta de uma meningoencefalite —processo inflamatório que envolve o cérebro e meninges. O diagnóstico de covid-19 foi confirmado durante o período de hospitalização.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lamentou a morte do ex-parlamentar. "Com muita tristeza recebi a informação da morte do nosso colega, o ex-deputado Caio Narcio. Tive a oportunidade de ser deputado juntamente com ele na legislatura passada, quando aprovamos muitos projetos em parceria. É uma perda muito grande para todos nós", disse Maia.

Com muita tristeza recebi a informação da morte do nosso colega, o ex-deputado Caio Narcio. Tive a oportunidade de ser deputado juntamente com ele na legislatura passada, quando aprovamos muitos projetos em parceria. É uma perda muito grande para todos nós. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) August 16, 2020

Caio Narcio nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e faria aniversário na próxima sexta-feira (21). De 2015 a 2019, ele foi deputado federal e chegou a ser presidente da Comissão de Educação da Câmara.