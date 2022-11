Ex-deputado distrital vai participar das transições do governador do DF e de Lula Joe Valle atuará na área de Sustentabilidade na comissão distrital e no grupo de Agricultura do presidente eleito Ex-deputado distrital vai participar das transições do governador do DF e de Lula

O ex-deputado distrital Joe Valle em sessão da Câmara Legislativa Carlos Santos/Divulgação - Arquivo

O ex-deputado distrital e ex-presidente da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) Joe Valle vai participar da transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reeleito no primeiro turno. Valle chegou a ser anunciado como vice na chapa de Leila do Vôlei (PDT), que disputou o Palácio do Buriti nas últimas eleições, mas acabou virando candidato ao Senado.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Ibaneis trabalhou pela reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto. Após o segundo turno, porém, o governador do DF reconheceu a vitória de Lula. "Desejo sorte, ao mesmo tepo em que me coloco à disposição para trabalhar ao lado presidente eleito", escreveu.

Na equipe de Lula, Valle vai atuar no grupo de trabalho de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na comissão de Ibaneis, o ex-distrital será do eixo Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação. Ele é coordenador da Câmara de Sustentabilidade do Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF), uma das entidades que participam da transição de Ibaneis.

























Ao R7, Joe Valle, que foi secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, afirmou que o acúmulo das atuações será tranquilo, já que a câmara da Codese é formada por, pelo menos, 30 integrantes.

O nome do ex-presidente da CLDF foi anunciado na equipe de Lula nesta quarta (16), pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). No grupo da transição federal, Valle vai trabalhar com nomes como os senadores Katia Abreu (PP-TO) e Carlos Fávaro (PSD-MT). O ex-distrital é engenheiro florestal e produtor de alimentos orgânicos.