Ex-deputado preso por desvios de R$ 235 mi vai para prisão domiciliar

O TRF3 (Tribunal Regional Federal da Terceira Região) liberou o ex-deputado federal e ex-secretário de Obras do Governo do Mato Grosso do Sul, Edson Giroto, para cumprir prisão domiciliar, como medida de proteção contra o contágio do novo coronavírus.

"O condenado tem mais de 60 anos e apresentou atestado que menciona algumas enfermidades capazes de afetar a sua imunidade”, afirmou o desembargador Paulo Guedes Fontes em sua decisão.

A defesa de Giroto afirmou que o ex-deputado pertence ao grupo de risco que pode ser afetado pelo vírus, por ter problemas na próstata, ser hipertenso e estar em estabelecimento prisional com grande população carcerária.

Giroto foi condenado a nove anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro, resultante da investigação da operação Operação Lama Asfáltica, que investigou o desvio de mais de R$235 milhões obtidos por fraudes em licitações e sueprfaturamento de obras no estado do Mato Grosso do Sul.