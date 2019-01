Fernando Mellis, do R7

Ex-diretores da Odebrecht vão pagar indenização milionária na Colômbia Além de ressarcir cerca de R$ 24 milhões, eles se comprometeram a colaborar com investigações e se desculparam pelos crimes de corrupção Odebrecht

Odebrecht é acusada de fraudar licitação na Colômbia Eduardo Anizelli/Folhapress

Três ex-diretores da empreiteira Odebrecht se comprometeram a colaborar com investigações de corrupção na Colômbia e se desculparam por crimes cometidos naquele país.

Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri e Luiz Eduardo da Rocha Soares ainda pagarão uma indenização ao governo equivalente a US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 24 milhões).

Um dos casos é o da Rota do Sol, uma concessão rodoviária vencida pela empresa brasileira, que foi fraudada. O ex-vice-ministro de Transportes do país Gabriel García Morales é acusado de ter recebido propina de US$ 6,5 milhões para favorecer a Odebrecht.

Os ex-executivos também terão que testemunhar em outros processos que apuram atos de corrupção da Odebrecht na Colômbia. O acordo foi costurado com a Justiça colombiana por intermédio da Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República.

A própria construtora foi multada em US$ 250 milhões por um tribunal Colombiano em dezembro.