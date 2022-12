Ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg cai de cavalo e quebra costela Rollemberg disse que terá que 'conviver com a dor por algumas semanas e ter paciência', mas afirmou que poderia ser pior Ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg cai de cavalo e quebra costela

O ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg Pedro Ventura/Agência Brasília

O ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB) disse nesta segunda-feira (19) ter caído de um cavalo e fraturado uma das costelas. O político comentou que o acidente aconteceu no domingo (18).

"Ontem caí do cavalo. Quebrei a sétima costela. Agora é conviver com a dor por algumas semanas e ter paciência. Poderia ser pior. A queda foi feia. Vida que segue!!!!", publicou Rollemberg em uma rede social.

Ontem caí do cavalo. Quebrei a sétima costela. Agora é conviver com a dor por algumas semanas e ter paciência. Poderia ser pior. A queda foi feia. Vida que segue!!!! — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) December 19, 2022

Rollemberg governou o DF entre 2015 e 2018. Neste ano, ele disputou uma vaga à Câmara dos Deputados, mas não foi eleito. Após o resultado das eleições, o PSB acionou a Justiça Eleitoral para reivindicar que Rollemberg assumisse a vaga reservada para Gilvan Máximo (Republicanos), um dos oito eleitos pelo DF.

Ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), o PSB contestou o cálculo feito para a distribuição das sobras eleitorais e pontuou que a oitava vaga do DF para a Câmara dos Deputados deveria ser do PSB, e não do Republicanos.

O ex-governador do DF recebeu 51.926 votos nas eleições deste ano, mais do que Gilvan, que teve 20.923. Rollemberg, contudo, não foi eleito porque a disputa pela Câmara dos Deputados segue o sistema proporcional. Nesse modelo, o partido precisa atingir um número mínimo de votos para ter direito a ter um representante na casa.

O pedido do PSB, no entanto, não foi aceito e o TRE-DF confirmou a eleição de Gilvan.