Ex-governador Marconi Perillo recebe alta após três dias internado

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo, que recebeu alta após três dias internado BBC BRASIL/Divulgação

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo recebeu alta médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo (1º). Ele estava internado desde a última quinta-feira (28) por uma alteração na pressão arterial, sendo diagnosticado com flutter atrial, condição que faz com que as câmaras superiores do coração batam mais rápido.

De acordo com o boletim médico do Sírio-Libanês divulgado neste domingo, Perillo “foi submetido a ablação por radiofrequência com bloqueio istmo-cavo-tricupídeo e isolamento elétrico das veias pulmonares no dia 29/04/2022 com sucesso, sem intercorrências e boa evolução após o procedimento”.

O ex-governador seguirá em repouso e fará tratamento medicamentoso “pós-ablação” por 15 dias. Durante o período de internação, ele esteve sob os cuidados da equipe coordenada pelo médico Mauricio Scanavacca.

Marconi Perillo tem 59 anos. A previsão inicial era de que ele receberia alta na mesma data de internação. Na ocasião, o hospital emitiu uma nota informando que o estado de saúde dele era “normal, sem nenhuma outra intercorrência”.

Por causa do estado de saúde de Perillo, o PSDB adiou a visita que o ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República João Doria faria a Goiânia e Trindade, que ocorreria na quinta. A solicitação pelo adiamento foi feita pelo próprio Doria, segundo o partido. A legenda encaminhou um comunicado em que informa que o pré-candidato agradeceu a todos pela atenção e reiterou o desejo "de voltar a Goiás o mais breve possível".