Ex-ministro da Casa Civil de Temer, Eliseu Padilha está internado em estado grave

Então ministro, Eliseu Padilha conversa com jornalistas no Palácio do Planalto Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo

O ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Temer Eliseu Padilha (MDB) está internado em estado grave. A família de Padilha divulgou uma nota informando que ele está tratando de um câncer descoberto há um mês. Os familiares não divulgaram, porém, o tipo de câncer ou o estágio da doença.

"A família do ex-ministro Eliseu Padilha informa que ele está internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento/RS, em decorrência do tratamento de um câncer, descoberto há um mês", informa a nota. Padilha assumiu a Casa Civil em 2016 e ficou no cargo até o fim do governo Temer, em dezembro de 2018.

Em janeiro de 2019, o ex-ministro passou por um autotransplante de medula para o tratamento de um mieloma múltiplo. Em março de 2017, passou por cirurgia para retirada da próstata no mesmo hospital.

Também em 2017, Padilha foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público Federal (MPF) como integrante do que ficou conhecido como "Quadrilhão do MDB", suposta organização criminosa liderada pelo ex-presidente Michel Temer, principal liderança do partido à época.

Ele foi absolvido em primeira instância em maio de 2021 pela 12ª Vara Federal do Distrito Federal. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) confirmou a decisão em março deste ano.

Sobre Padilha

Eliseu Padilha, além de ministro-chefe da Casa Civil, foi ministro da Secretaria de Aviação Civil, dos Transportes, deputado federal pelo Rio Grande do Sul e prefeito de Tramandaí (RS).