Ex-ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes posta 'fora Lula' O ex-chefe do extinto Ministério da Economia compartilhou em rede social publicação que pede a saída do presidente da República Ex-ministro da Economia, Paulo Guedes posta 'fora Lula'

A- A+

Publicação de Paulo Guedes contém imagem com a frase 'fora Lula!' Instagram @paulo_guedes.oficial/Reprodução - 2.1.2023

No segundo dia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, compartilhou em uma rede social uma publicação com a frase "fora Lula!". O presidente da República tomou posse neste domingo (1º), em Brasília.

Em 18 de dezembro, Guedes já havia alterado o tom com então presidente eleito, quando sugeriu ao petista 'calar a boca' e 'começar a trabalhar'. "Já ganhou a eleição? Cala a boca, vai trabalhar, vai construir um negócio melhor. Se fizer menos barulho, trabalhar um pouco mais com a cabeça e menos com a mentira, talvez possa ser bom governo. Só depende de não mentir. E de outras coisas também", disse Guedes em um evento do extinto Ministério da Economia.

Na ocasião, o agora ex-ministro disse que Lula erra ao afirmar que as regras fiscais que limitam os gastos públicos atrapalham o Poder Executivo de fazer um melhor uso do orçamento público. "Que historinha é essa de conflito social com fiscal? Isso é ignorância, isso demonstra incapacidade técnica de resolver [o problema]."