Ex-ministro de Temer, Moreira Franco é preso no Rio de Janeiro Assim como Michel Temer, ex-ministro teve mandado de prisão expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro

O ex-ministro Moreira Franco está preso Renato Costa/ Framephoto/ Estadão Conteúdo - 29.05.2018

Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia do governo Michel Temer, foi preso pela Lava Jato, em cumprimento de mandado expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Franco foi detido pouco depois de o ex-presidente ter sido preso pela Polícia Federal em São Paulo. As informações são da Record TV.

A operação de hoje é decorrente da Operação Radioatividade. A investigação tem como base as delações do empresário José Antunes Sobrinho, ligado à Engevix, e do corretor Lucio Funaro.

De acordo com a Polícia Federal, Sobrinho fala em seu acordo sobre “pagamentos indevidos que somam R$ 1,1 milhão, em 2014, solicitados por João Baptista Lima Filho e pelo ministro Moreira Franco, com anuência do Excelentíssimo Senhor Presidente da República Michel Temer, no contexto do contrato da AF Consult Brasil com a Eletronuclear”.

Os valores, segundo o delator, teriam sido depositados em conta corrente em nome da empresa PDA Projeto, que tem o coronel Lima, amigo de Temer, e sua esposa, Maria Rita Fratezi, por meio de um contrato simulado com a Alumi Publicidade.]

*Com informações do Estadão Conteúdo