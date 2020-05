Do R7

Ex-ministro Sérgio Moro depõe à Polícia Federal neste sábado Inquérito em tramitação no Supremo a pedido da Procuradoria-Geral da República investiga as declarações feitas por Moro contra Jair Bolsonaro Sérgio Moro

Moro afirmou que vai provar acusações que fez Pedro França/Agência Senado - 19.06.2019

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro presta depoimento à PF (Polícia Federal) neste sábado (2) no inquérito aberto para investigar as declarações dele contra o presidente Jair Bolsonaro.

A oitiva deve acontecer entre às 11h e 14h com a presença de três procuradores indicados pela PGR (Procuradoria-Geral da República), que solicitou a abertura do inquérito no (Supremo Tribunal Federal).

Em entrevista à revista Veja, Moro afirmou que ‘em momento oportuno’ vai entregar provas das acusações que fez de que Bolsonaro tenta interferir politicamente na Polícia Federal.

“Indica-se, como diligência inicial, a oitiva de Sergio Fernando Moro, a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão", solicitou o relator da ação, ministro Celso de Mello.

O inquérito em questão visa apurar se foram cometidos os crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra.