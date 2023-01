Ex-número 2 da PF, Sandro Avelar é escolhido para ser secretário de Segurança Pública do DF Segurança da capital do país está sob o comando do interventor federal Ricardo Cappelli desde 8 de janeiro Ex-número 2 da PF, Sandro Avelar é escolhido para ser secretário de Segurança Pública do DF

Sandro Avelar, delegado federal que vai assumir a Secretaria de Segurança Pública do DF Wilson Dias/Agência Brasil - Arquivo

Delegado federal, ex-número 2 da Polícia Federal e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Sandro Avelar foi escolhido para ocupar novamente a pasta. A notícia vem após o interventor federal no DF, Ricardo Cappelli, ter anunciado que a intervenção na gestão da área vai durar até 31 de janeiro e o prazo não será estendido. A governadora em execício, Celina Leão (PP), se reuniu com o futuro secretário nesta segunda-feira (23). A escolha foi confirmada por fontes do Governo do DF ao R7.

Avelar foi secretário de Segurança Pública do DF de 2011 a 2014. Ele é bacharel em direito pela Universidade de Brasília (UnB). Delegado de Polícia Federal desde 1999, já exerceu o cargo de diretor do Sistema Penitenciário Federal no Ministério da Justiça e Segurança Pública e liderou o combate ao crime organizado na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

Em novembro de 2021, foi nomeado diretor-executivo da PF, número 2 da corporação. Até então, ele estava como adido em Londres, na Inglaterra. Avelar também foi coordenador-geral de recrutamento e seleção da Academia Nacional de Polícia (ANP) e integrou a Comissão da Reforma do Código de Processo Penal no Senado Federal. Em abril de 2006, foi eleito presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) por dois mandatos e encerrou a gestão em abril de 2010.