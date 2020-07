Do R7

Ex-patrão da mãe de Miguel, prefeito é alvo de operação em PE Operação investiga se prefeitura tinha funcionários fantasmas. Mãe do menino trabalhava na casa do prefeito e era registrada na prefeitura

Em Pernambuco, o prefeito de Tamandaré foi alvo de uma operação da polícia que investiga a contratação de funcionários-fantasma.

Sérgio Hacker é ex-patrão da mãe de Miguel. O menino que caiu do nono andar do prédio onde a família do prefeito mora. Mirtes Renata, mãe de Miguel e empregada da família, constava na folha de pagamento da prefeitura de Tamandaré.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao prefeito no Recife e também em Tamandaré.

Sérgio Hacker é investigado por desvio de serviço público e associação criminosa. Ele teria contratado pessoas para cargos que não foram ocupados.

A defesa do prefeito classificou a operação como desnecessária porque Sérgio Hacker sempre colaborou com a Justiça.