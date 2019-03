Ex-presidente da Vale será ouvido pela CPI de Brumadinho

Schvartsman será ouvido na CPI de Brumadinho Reuters / Ueslei Marcelino / File Picture

Os senadores da CPI de Brumadinho vão ouvir na quinta-feira (28), a partirt das 9h, o ex-presidente da Vale, Fabio Schvartsman.

O executivo deveria ter prestado depoimento na semana passada, mas apresentou atestado médico por ter se submetido a uma cirurgia no olho direito.

Os parlamentares da Comissão querem que Schvartsman explique as causas do rompimento da barragem de resíduos da Mina Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, os números oficiais são de 210 mortos e 96 pessoas desaparecidas.

De acordo com as investigações, a Vale sabia dos riscos na barragem de Brumadinho. Além de identificar os responsáveis pela tragédia e quais foram as falhas dos órgãos competentes, os senadores querem saber quais providências estão sendo adotadas para evitar novos rompimentos.