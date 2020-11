Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vota em São Paulo FHC votou no Colégio Sion, no bairro de Higienópolis, no Centro de São Paulo acompanhado do candidato à prefeitura da cidade Bruno Covas

FHC foi ao local de votação acompanhado de Covas Carlos Henrique Moura/ Record TV - 15.11.2020

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso votou em São Paulo na manhã deste domingo (15).

FHC foi acompanhado pelo candidato à reeleição em São Paulo, Bruno Covas (PSDB).

O ex-presidente votou no Colégio Sion, no bairro de Higienópolis, no Centro de São Paulo.

Na saída, FHC falou com os jornalistas: "É sempre bom ser prudente. Acho que tem chance do Bruno ganhar no 1º turno, mas se for para o 2º não é grave também. Vamos ganhar de qualquer maneira."

O ex-presidente também falou que Covas representa a renovação no PSDB: "O partido morre quando chega a uma certa idade. Olha o meu caso. Chega uma hora que não tem que aspirar mais nada e passar o bastão. Agora é a vez do Bruno."

* Com informações de Estadão Conteúdo.