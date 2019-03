Márcio Neves, do R7

Ex-presidente Michel Temer deixa superintendência da PF no Rio Ex-presidente estava na sede da PF no Rio de Janeiro onde ficou em uma cela improvisada. Outros sete presos na operação também ganharam liberdade

Presidente é registrado ao entrar no elevador para deixa a sede da PF no Rio Ricardo Moraes/Reuters

O ex-presidente Michel Temer deixou a cela improvisada na superintendência da Polícia Federal às 18h40 desta segunda-feira (25), após o desembargador federal Ivan Athié, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), determinar sua liberdade por meio de um habeas corpus.

Ele se submeteu a exame de corpo de delito na própria Superintendência da PF e após um oficial de Justiça. Ao sair, o ex-presidente foi para o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, e deve voltar para São Paulo, onde mora e foi preso.

O ex-presidente e outros sete presos na operação Lava Jato do Rio de Janeiro na manhã da última quinta-feira (21) também foram beneficiados com a decisão, incluindo o ex-ministro de Temer e ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco.

A decisão também inclui a liberdade do ex-ministro Moreira Franco, de João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, Maria Rita Fratezi, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei Di Natalie e Carlos Alberto Montenegro Gallo.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e fraudes à licitação.