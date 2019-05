Fabíola Perez, do R7

Ex-presidente Temer passa a noite em sala adaptada da PF em SP Decisão judicial que mantinha ex-presidente em liberdade foi modificada na quarta-feira por desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Ex-presidente Temer passa a noite em sala da Superintendência da PF em SP Marcelo Chello/Folhapress - 9.5.2019

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB), de 78 anos, passou a noite em uma sala de reunião adaptada na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, na Lapa de Baixo, zona oeste da cidade.

Leia mais: Defesa de Temer entra com habeas corpus no STJ

Há informações de que está sendo pesquisada a existência de sala de Estado-maior em uma unidade da Polícia Militar ou do Exército. Na manhã desta sexta-feira (10), não houve movimentação de advogados do ex-presidente no local.

O ex-presidente saiu de sua casa no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, próximo das 14h40 da quinta-feira (9), para se apresentar na Superintendência da Polícia Federal, após a revogação do habeas corpus que o mantinha em liberdade.

Na quarta-feira (8), o TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) alterou a decisão que o mantinha em liberdade e o político voltará para a cadeia.