Executiva do PSDB apresentará na terça (8) parecer sobre prévias

Na imagem, Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) Rodger Timm / Governo do RS / 24.10.2019

A Executiva Nacional do PSDB apresentará, na próxima terça-feira (8), o parecer final sobre o modelo das eleições internas que vão escolher o candidato do partido à presidência da República.

O relatório foi apresentado na última terça-feira (1º) pela comissão das prévias. A proposta defendida pelo colegiado é dividir os votantes em quatro grupos, com peso unitário de 25% do total de votos.

Os grupos serão formados pelos seguintes segmentos partidários: filiados (grupo 1), prefeitos e vice-prefeitos (grupo 2), vereadores, deputados estaduais e distritais (grupo 3), e governadores, vice-governadores, ex-presidentes e o atual presidente da Comissão Executiva Nacional, deputados federais e senadores (grupo 4).

“Preparando-se, dessa maneira, o ambiente propício para uma grande Convenção do PSDB à presidência, em 2022, num processo participativo, legítimo e democrático de escolha”, diz José Anibal, coordenador da comissão.

A proposta defendida é uma derrota para o governador de São Paulo, João Doria, que defendia o mesmo peso para todos os membros do partido. A sugestão da comissão, contudo, agrada o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também se mostra presidenciável. O senador Tasso Jereissati (CE) e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, também são apontados na disputa do PSDB.

O parecer da Executiva será apresentado na próxima terça-feira. As primárias, por sua vez, estão previstas para o dia 21 de novembro.