Executivo e Legislativo devem achar um caminho, diz Maia sobre vacina

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a pregar nesta terça-feira (27) o caminho do diálogo para se avançar com a questão das vacinas contra a covid-19 no Brasil. "Não devemos deixar um espaço aberto, esse vácuo, para que mais uma vez o Supremo decida e que tanto o Executivo quanto o Legislativo fiquem reclamando de algum ativismo do Poder Judiciário", disse.

"Executivo e Legislativo precisam encontrar um caminho", completou.

Na última sexta-feira (23), Maia havia afirmado, durante coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo, que "com diálogo" o país deverá construir a solução para a aprovação da vacina Coronavac e os demais imunizantes em processo de desenvolvimento no país.

Para ele, é possível construir uma solução para que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac, seja adquirida pelo governo federal. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu acordo para compra da vacina para o SUS.

