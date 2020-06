Exército vai contratar 522 pessoas para obras de infraestrutura

Profissionais serão contratados por processos simplificados Divulgação/Flickr

O Exército vai contratar temporariamente 522 profissionais de diversas áreas para trabalhar em obras de infraestrutura. Portaria publicada nesta segunda-feira (8) no DOU (Diário Oficial da União) diz que os profissionais serão contratados por meio de processo seletivo simplificado ou mediante a análise de curriculum vitae, quando couber, para atuar em projetos no âmbito do Comando do Exército.

Segundo a portaria, serão selecionados profissionais como arquitetos, geólogos, contadores, técnicos em carpintaria, eletricidade e telecomunicações, entre outros,para trabalhar em atividades relacionadas a projetos e obras de engenharia de construção, obras públicas de infraestrutura, atividades de mapeamento cartográfico terrestre, ações de logística e implantação de projetos estratégicos.

As contratações foram autorizadas pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e pelo secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, Paulo Spencer Uebel, com a justificativa que as contratações irão atender "necessidade temporária de excepcional interesse público".

As despesas com as contratações correrão à conta de dotações orçamentárias do Ministério da Defesa. Segundo a portaria, o edital de abertura das inscrições deverá prever o número de vagas, a área de atuação, a descrição das atribuições, a remuneração e o prazo de duração dos contratos.