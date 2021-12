Exonerado, enfermeiro detalha erro em vacinação da mãe de Bolsonaro

A- A+

Dificuldade de ler rótulo complicou enfermeiro

Há 10 meses, em fevereiro deste ano, Walter Lacerda de Oliveira Prado tornou-se notícia no país inteiro com uma acusação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Na live semanal do dia 18 daquele mês, o chefe do Executivo afirmou que o então enfermeiro de Eldorado (SP) fraudou o cartão de vacinação de dona Olinda, sua mãe, com intenções políticas, para mentir que ela havia tomado a vacina chinesa CoronaVac.

Olinda, hoje com 94 anos, realmente tomou a CoronaVac, como mostrou o R7 em reportagem publicada no mesmo dia da live, e que causou a ira do presidente. Em sua fala, Bolsonaro contestou a reportagem e apresentou o cartão original como uma suposta prova de que a aplicação foi da solução de Oxford. O problema, analisou o presidente, foi que o enfermeiro mudou o comprovante minutos depois com o objetivo de expor ao país que a mãe do presidente havia tomado o imunizante defendido por seu rival na política, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Desde então o R7 procura Walter Lacerda para ouvir sua versão. Ele nunca se pronunciou publicamente sobre o assunto.

De lá para cá, a Prefeitura de Eldorado abriu sindicância para apurar o fato, o profissional de saúde, esgotado e com o quadro de depressão agravado (em 2020, ele tentou dois suicídios), pediu afastamento do cargo, teve a solicitação negada e acabou sendo demitido, por outros motivos, diz a Prefeitura.

Hoje, com 50 anos, diz morar em uma cidade grande do Paraná, não se sente bem em Eldorado e entrou com um processo contra a administração municipal por causa de denúncias que fez no passado e foram, em sua opinião, ignoradas. Também não digeriu terem recusado sua dispensa neste ano. Considerou uma atitude insensível.

Não quis sua imagem divulgada, mas aceitou conversar com o R7, desde que a entrevista fosse por vídeo. A conversa durou duas horas.

Após a denúncia de Bolsonaro, ele pensou em fazer uma postagem nas redes sociais, similar à live do presidente, mas teria sido desaconselhado por funcionários da Prefeitura. Pretendia contar como foi a falha na anotação do nome da fabricante no cartão de vacinação, da maneira correta. Queria falar também que o presidente que tanto acusa a imprensa de fake news usou uma para atacar um "peixe pequeno", em vez de centrar suas críticas em João Doria.

Walter defende Bolsonaro, em quem votou em 2018 e "provavelmente votará" de novo em 2022. Em sua opinião, o presidente embarcou sem contestar no que ouviu da cuidadora de dona Olinda, que se espantou ao ver o aplicador voltar à casa da família horas depois de perceber que havia escrito o nome errado no campo destinado ao imunizante.

Diz não ter ouvido críticas ou ameaças em Eldorado, mas percebeu "olhares" em todos os lugares após a live. Contou que na sindicância municipal lhe disseram que a investigação foi aberta após a ligação de alguém importante, só não falaram quem era.

A irmã de Bolsonaro, Denise, logo após a live, enviou a Walter uma mensagem por WhatsApp (ele havia deixado seu telefone no primeiro cartão de vacinação, rasgado). No texto, ela dizia que não imaginava que alguém iria tirar "proveito maldoso" daquele momento. "Só te recebi em minha casa para vacinar minha mãe de 93 anos."

E o enfermeiro respondeu a Denise: "Vejo como prudente não tirar conclusões precipitadas, sem antes ouvir o que aconteceu."

A seguir, então, nas palavras do pivô dessa história, o que aconteceu em 12 de fevereiro:

Trabalho mecânico

Naquele momento eu estava trabalhando na Vigilância Epidemiológica. No início da pandemia de Covid, eu era responsável por lançar no sistema, no site Vacina Já, todos os dados das pessoas imunizadas. Como era o início da campanha, a gente tinha um calhamaço de fichas para lançar. Eu estava sozinho para fazer esse tipo de serviço. Então ficava sentado o dia todo em frente ao computador lançando ficha. É meio que um serviço mecânico, você vai digitando, uma hora era Oxford, outra hora era CoronaVac, e isso estava ocorrendo já há algumas semanas.

Aí a Denise, irmã do presidente Bolsonaro, ligou na Vigilância dizendo: 'Olha, eu já estou aqui, podem vir dar a vacina na minha mãe agora?'. Ficou sob minha responsabilidade. Normalmente, você como enfermeiro aplica a dose e tem uma outra pessoa, um técnico, que faz a anotação. Mas como era só ela, eu peguei a vacina, pus na caixinha e fui até lá, até porque era bem perto.

Entrei na casa, a Denise pediu para que um funcionário nos acompanhasse e fizesse a filmagem. Eu sou um pouco recatado, não gosto muito de foto, de ser filmado. Então, por ser a mãe do presidente, fiquei um pouco nervoso num procedimento que para mim é normal, já apliquei bastante vacina.

Não gosto muito de foto, de ser filmado. Então, por ser a mãe do presidente, fiquei um pouco nervoso num procedimento que para mim é normal Walter Lacerda de Oliveira

Eu fiz tudo da forma correta, não houve nenhuma iatrogenia, o termo que a gente usa para erros que possam acontecer por uma falha no procedimento. Terminou a aplicação, pediram para que nos posicionássemos para tirar uma foto, simulamos novamente a vacinação e aí eu fui fazer o preenchimento.

Olinda Bunturi Bolsonaro, mãe de Jair, foi vacinada com duas doses da CoronaVac INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

Dificuldade de leitura

Como você pode ver, eu uso óculos para leitura, eu peguei o frasco, mas não consegui identificar exatamente o lote. Se você pegar o frasco, você vai ver que o número é muito pequenininho, e até com o óculos a gente tem dificuldade. E o fato de eu estar fazendo um monte de ficha e mais ficha no trabalho, uma hora era AstraZeneca, outra era CoronaVac, naquele momento ali eu coloquei AstraZeneca achando que era Astrazeneca e pus o lote.

Terminou o procedimento, voltei para a Vigilância, fiz meu horário de almoço e quando volto ao trabalho, decido fazer o lançamento da ficha dela. Na hora que vou digitar, percebo que a anotação que eu fiz no cartão estava errada. Peguei uma caderneta nova, preenchi corretamente, fui lá na casa, toquei a campainha, a Denise já tinha indo embora, só estava a cuidadora e a mãe. A cuidadora me atendeu na parte de baixo da casa e eu perguntei se ela tinha a caderneta original. Ela falou que tinha e eu pedi para trazer para eu fazer a correção.

Peguei a caderneta e falei que tinha feito uma anotação indevida e 'estou dando a correta para a senhora'. Que era justamente a da CoronaVac. Peguei o cartão velho e rasguei. No verso, coloquei meu nome, meu telefone e falei assim: 'Já que a dona Denise não se encontra, vou deixar meu número de WhatsApp aqui para, se possível, ela passar para mim a filmagem que foi feita'. Já que foi filmado e era a mãe do presidente, pensei que não custava ter esse registro. Seria muita ingenuidade e burrice da minha parte bater meu carimbo e deixar meu número se eu tivesse feito uma coisa errada.

Nota da redação: o R7 questionou Walter dizendo que não havia entendido se ele tinha ou não colocado no cartão de dona Olinda o número do lote da vacina. Ele, em um primeiro momento, afirmou que não, deixou o espaço em branco para preenchê-lo depois, já que não conseguia ler a sequência corretamente. Mais tarde, após o repórter afirmar que viu o cartão original, enviado pelo Planalto durante a live do presidente, com o campo do lote preenchido, o enfermeiro disse ter se lembrado que havia, sim, colocado o número.

No cartão enviado pelo Planalto também está escrito a palavra Oxford, e não AstraZeneca (a universidade e o laboratório são parceiros no desenvolvimento do imunizante contra a Covid-19).

Cartão original, com Oxford no local em que deveria ser escrito CoronaVac ou Butantan Reprodução

Walter Lacerda queria dar 'troco na mesma moeda'

Assim que houve o episódio, eu falei à assessoria de imprensa da Prefeitura que eu queria dar minha versão dos fatos, uma vez que meu nome foi exposto pelo chefe da Nação, de uma forma que eu considero imprópria. Ele colocou ali nao apenas meu nome completo, mas o meu registro profissional.

Da mesma forma que o presidente me expôs, eu gostaria dar dar o troco na mesma moeda, de falar também em rede nacional, se fosse o caso, ou que alguma emissora viesse me entrevistar para eu dar a esposta ao presidente e à nação. Mas me disseram que era melhor procurar uma emissora de TV. Mandei emails para várias delas, mas não tive resposta.

Eu alimentei por algum tempo a expectativa de poder fazer uma reportagem onde houvesse o contraponto ao que foi dito, mas minha relação com ele, Bolsonaro, como eleitor, não mudou. Se fosse para votar nele, votaria normalmente, sem problema algum, mas fiquei chateado, claro que sim. Porque você espera de um chefe de Estado uma postura ética, e faltou sensatez da parte dele.

Nosso presidente sempre falou para a gente tomar cuidado com fake news, que a mídia mente, mas ele, de uma forma despreparada, sem buscar as devidas informações, fez uma fake news também. Eu queria dar o meu lado da história, pelo menos.

Nota da redação: a assessoria de imprensa de Eldorado afirma que explicou a Walter que não seria possível usar os canais oficiais da Prefeitura para a live que ele pedia.

Família Bolsonaro não tentou escolher vacina

A famíia não pediu essa ou aquela vacina, não fez qualquer exigência. Até porque não tinha naquele momento a Oxford no município, apenas a CoronaVac.

Nos dados que eu estava lançando no sistema existiam fichas da Oxford porque em um período tivemos as duas vacinas. Se eu não me engano, em Eldorado ela foi aplicada só em profissionais de saúde. A população em geral recebeu a CoronaVac. (...)

Eu imagino, na minha ignorância, que se eu fosse o presidente e tivesse um inimigo político, para não dar o prazer ou o braço a torcer para o governador, eu privaria ou orientaria a minha família a não tomar. (...)

Como presidente, eu procuraria ali na redondeza qual cidade tinha a Oxford e orientaria minha família a ir para lá.

A sindicância sobre a vacinação

Depois desse episódio, abriram a sindicância. Recebi a notificação e quando cheguei na Prefeitura, quis saber quem iniciou aquele processo, quem foi que pediu. Me responderam que receberam uma ligação exigindo que se apurassem os fatos. Eu não sei se isso de fato é verdade ou foi só uma jogada política para eu dizer alguma coisa. Começou a apuração e da mesma forma que estou te contando, eu falei para eles. A versão é a mesma, até porque é a verdade.

Fizeram uma suposição de que "será que alguém de um partido contrário [a Bolsonaro] pagou para você fazer isso, você tem alguma ligação política?' Eu falei não, eu não tenho ligação política com ninguém, não sou filiado a nenhum partido e votei no Bolsonaro.

Até hoje não sei o que aconteceu com essa sindicância. Eu levei para eles um frasco da vacina para provar o quanto era difícil a leitura. Me ouviram, fui embora e depois de um determinado tempo fui exonerado, mas não por conta da vacinação da dona Olinda.

Como eu estava com um nível de estresse muito alto, comecei a pegar atestados com frequência, fui afastado algumas vezes pelo INSS, com o auxílio doença. Entrei num estado depressivo grave e comecei a fazer tratamento psicológico por causa de um longo histórico de impunidade no município, que eu não aceitava.

Problemas em Eldorado

O mal-estar não se deu por causa desse episódio da mãe do presidente, veio lá de trás, mas a recercussão desse caso agravou tudo. Eu sentia como se eu fosse uma panela de pressão prestes a estourar.

A minha história ali em Eldorado já tinha mais de três anos e nesse período ocorreram muitos desgastes. Fiquei descontente, aborrecido e cheguei a ser perseguido no município, bem antes de vacinar dona Olinda.

Nota da redação - Nesse momento, Walter Lacerda narrou três episódios em que se indispôs com outros profissionais de saúde da cidade. Os problemas começaram assim que passou no concurso e foi contratado em Eldorado, em 2017. No primeiro caso, como coordenador da ESF (Estratégia Saúde da Família) Colibri levantou documentos e depoimentos contra dois agentes, que, segundo ele, forjariam visitas à população. Uma sindicância foi aberta e os servidores foram demitidos em 2018.

Ele comentou também que muitos agentes tinham ligações com políticos locais e sua atuação gerou um desgaste com outros funcionários da área de Saúde. Acabou deslocado para outra ESF e nela teve problemas com uma médica cubana, do programa Mais Médicos. Segundo ele, a servidora não aceitava ordens. Após várias discussões com a profissional, a diretora de Saúde da época resolveu tirá-lo da equipe e o colocou com responsável técnico do pronto atendimento da Santa Casa, onde também apontou irregularidades de um agente. Era 2019.

Walter fez um relatório contra esse funcionário, que teria o costume de se ausentar do trabalho. Após a acusação, afirma o enfermeiro, esse homem passou a persegui-lo, teria riscado todo seu carro e chamava-o de "dedo duro" quando se encontravam. O rapaz respondeu a uma sindicância, mas não foi punido.

Como soube da live do presidente

Lá na chácara em que eu morava, não há antena para televisão, só internet. e eu não tenho costume de assistir jornal. Eu estava em casa e minha tia que mora em Sorocaba me chama no WhatsApp e pergunta o que aconteceu, dizendo que o presidente havia acabado de falar de mim.

Na hora fui procurar a live e encontrei, já estava bem adiantada, voltei e fui assistindo tudinho até ele falar de Eldorado.

Quando você vê seu nome exposto, seu registro profissional e a situação colocada de uma forma inverídica. (...)

Você pegar a informação da forma que chega e jogar em rede nacional, atacando um pai de família, profissional. Alguém correto, que estudou ter a sua imagem denegrida pela fala do presidente, isso tem um peso grande. Se ele fosse sensato, ou se seus assesssores tivessem agido com sensatez, antes de fazerem a live, iriam atrás.

Provavelmente toda a fala dele deve ter sido com base no que a cuidadora falou e a irmã. Quando ele diz que voltei todo apavorado, deve ser o que ela entendeu naquele momento, mas eu não estava apavorado.

A minha atitude em trocar o cartão de vacinação evitou um problema maior. Se eu não trocasse geraria sim uma iatrogenia, porque naquele momento não se sabia que se podia tomar uma vacina de uma marca e depois de outra, e dona Olinda poderia ter problemas com a segunda dose. Minha atitude foi cautelosa, não foi tendenciosa e não quis gerar nenhuma situação política para criar qualquer burburinho.

Foi simplesmente um erro de anotação, que acontece na área de saúde a todo momento.

Eu não tive medo e não parei de sair de casa. As pessoas não comentavam na rua, não ouvi nada. Eu percebia pelos olhares que deviam estar falando de mim, mas não chegou a meus ouvidos.

A única coisa diferente que aconteceu foi uma mensagem da irmã do Bolsonaro, a Denise. Como ela tinha meu número, porque deixei anotado nas costas do cartão, logo na sequência da fala do presidente me mandou um texto no WhatsApp. Queria, sei lá, desabafar. Disse que jamais pensou que eu entraria lá para denegrir a imagem da família, por questões políticas. Eu respondi que não tinha nada a ver o que ela estava falando, que foi somente um erro de anotação e por aí ficou. Ela também não fez a réplica da minha fala. Eu tenho guardado aqui, caso um dia precise. Mas não recebi nenhum tipo de ameaça nem nada.

Claro que o prefeito deve ter ficado p... da vida, se é que a Presidência ou a Casa Civil realmente ligou, mas ninguém me cobrou nada. Mas com certeza me senti mal com o que aconteceu. Somando a situação de saúde em que eu já estava vivendo, por causa da impunidade, da influência polítiica de certas pessoas, eu fiquei péssimo.

Faltas e exoneração

Eu saí da cidade por causa do excesso de estresse, o psiquiatra diagnosticou síndrome de Burnout e depressão grave. Pensei em largar a profissão, que não tem o reconhecimento correto. Eu dizia que para mim não dava mais, por isso pedi afastamento em março deste ano, mas o diretor de Saúde dizia que naquele momento de pandemia o enfermeiro era de suma importância e não tinha como colocar outra pessoa no lugar.

Eu precisava de novos ares. Além de ser bastante metódico, eu sou cristão, tenho meus princípios e não conseguia admitir mais aquilo tudo.

Nos último anos, eu não conseguia dormir direito, minha cabeça trabalhava a milhão, eu tomava medicação controlada para baixar a ansiedade. Tive uma tentativa de suicídio no ano passado onde cheguei a me envenenar, mas fui socorrido a tempo. Outra vez tentei o enforcamento. Tudo isso foi em decorrência dessas situações não resolvidas.

Morar em uma cidade onde a impunidade persiste só piora tudo. Se isso continuasse, eu realmente iria pôr fim à minha vida.

Quando me foi negado o afastamento, decidi faltar, sabia que poderia ser exonerado, mas tinha uma leve esperança de que poderiam reconsiderar por causa da minha situação.

Fui exonerado mesmo estando afastado pelo INSS, nem isso eles consideraram. Fui mandado embora sem nunca ter dado motivo em meu prontuário para isso, a não ser esse episódio da mãe do Bolsonaro. Nunca tive qualquer advertência.

Abriram uma sindicância para apurar essas ausências e chegaram à conclusão de que os elementos que apresentei ocmo prova não justificavam as faltas. Me mandaram embora em agosto e eu arranjei emprego em outra cidade.

Estou processando a Prefeitura por causa da exoneração também, é um mix de situações que culminou com a exoneração. Fazendo uma autoanálise, o meu erro de escrever o nome do laboratório incorreto diante do fato de eu estar ali com a cabeça cheia, de só ficar olhando papel e digitando nome e número. Ter de parar o serviço e ir aplicar uma vacina, aí você escreve o nome errado. Foi um erro? Claro, mas pelo fato de ter sido corrigido, era irrelevante. Não era motivo para se fazer uma tempestade em copo d'água.

Seria grave se fosse uma falha na manipulação, que gerasse um efeito adverso na mãe dele, se tivesse aplicado no músculo errado.. Mas trocar um nome e depois fazer a correção, qual o problema?

Diretor de Saúde dá outra versão a pedido de afastamento

Procurado, o diretor de Saúde de Eldorado, Bruno Pereira, admitiu que não aceitou o afastamento de Walter Lacerda em razão da falta de profissionais de saúde durante a pandemia, mas deu outra versão para o que o enfermeiro alegava no pedido.

Segundo Bruno, Walter afirmou que já tinha outro emprego em vista, em outro município, por isso queria se ausentar. Não citou problemas de saúde, diz o diretor, que, no entanto, sabia do tratamento psiquiátrico do ex-servidor.

Após várias faltas (61 no total), conta o diretor, o município teria descoberto por uma denúncia anônima que o enfermeiro havia assumido um cargo de coordenador da saúde indígena em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Em uma ligação para o município, o próprio Walter teria atendido.

Mais tarde, de acordo com Bruno Pereira, Walter alegou que precisava de tempo para cuidar da saúde dos pais, por isso as ausências, mas a informação não foi confirmada pela sindicância.

Bruno declara que foi dele, como diretor de Saúde, o pedido para abrir a sindicância para apurar a falha na vacinação da mãe de Bolsonaro. Afirma ainda que não houve qualquer solicitação ou cobrança por parte da Presidência da República.

Segundo o gestor, o enfermeiro errou não só ao preencher Oxford no campo que seria CoronaVac, mas também ao trocar o cartão sem a presença da irmã do presidente do Bolsonaro.

A procuradoria do município também foi procurada para explicar se houve uma investigação no caso do funcionário denunciado por Walter em 2019, e por qual razão não houve punição. Não respondeu aos questionamentos até a publicação deste texto.

Procurado para saber se queria contestar ou responder a algo dito pelo enfermeiro, o Palácio do Planalto também não se manifestou.