Expectativa de corte de juros leva Ibovespa a novo recorde

Tela de cotações na B3, em São Paulo; Ibovespa bateu novo recorde Amanda Perobelli/Reuters

SÃO PAULO (Reuters) - O principal índice acionário brasileiro renovou sua máxima histórica nesta sexta-feira (21), refletindo generalizada expectativa de cortes de juros no Brasil e no exterior nos próximos meses.

O Ibovespa subiu 1,7%, aos 102.012,64 pontos. Na semana, acumulou ganho de 4,05%. O giro financeiro, mesmo na sessão espremida entre um feriado e o final de semana, somou R$ 18,7 bilhões.

O movimento na bolsa brasileira refletiu sobretudo um realinhamento de preços após, na véspera, o índice S&P 500, da Bolsa de Nova York, ter tido nova máxima recorde, com impulso das expectativas de que o Federal Reserve reduzirá taxas de juros dos EUA, para compensar possíveis efeitos negativos da guerra comercial com a China.

Leia mais: Dólar fecha em R$ 3,82 e registra a menor cotação em três meses

Na quarta-feira (19), os comitês de política monetária dos Estados Unidos (Fomc) e do Brasil (Copom) mantiveram as taxas básicas de juros em suas jurisdições, mas os comunicados que se seguiram foram percebidos pelo mercado como abertura de caminho para cortes de taxas mais adiante, o que animou investidores.

No começo da semana, investidores já vinham mais otimistas com as chances de autoridades monetárias da Europa e do Japão também iniciarem um ciclo de flexibilização monetária.

"Assim como os BCs (Fed, ECB e BoE) não podem ignorar os fatos, o BC brasileiro precisa reconhecer que a Selic está no lugar errado", afirmou a equipe do Banco Fator chefiada por José Francisco de Lima Gonçalves.

Copyright © Thomson Reuters.