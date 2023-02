Expectativa é terminar reconstrução do prédio do STF em março, diz Rosa Weber Declaração foi dada na abertura do evento que reuniu reitores de universidades e representantes de instituições de educação

A- A+

Ministra Rosa Weber disse que as obras do Supremo vão terminar em março Fellipe Sampaio/SCO/STF

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou nesta segunda-feira (27) que as obras de reconstrução do prédio principal da Corte devem ser finalizadas em março. O Supremo foi invadido durante atos extremistas em 8 de janeiro, em Brasília.

"A parte térrea da Corte está construída, os outros andares estão sendo reformados, e a expectativa é terminar as obras em março”, afirmou a ministra.

A declaração foi dada na abertura do evento que reuniu reitores de universidades e representantes de instituições de educação e que apresentou um projeto que leva a Corte às escolas.

Leia também: Imagens divulgadas pelo STF mostram destruição do plenário e situação após restauração

No fim de janeiro, o Supremo informou à Advocacia-Geral da União (AGU) que a estimativa parcial dos custos de reparação dos danos causados pelos atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro no edifício-sede é de R$ 5,9 milhões.





















A invasão dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto por extremistas neste domingo (8) em Brasília deixou um rastro de destruição no patrimônio público e em obras de artes. Uma delas foi o quadro As Mulatas , de Di Cavalcanti, que foi rasgado em seis lugares.



A obra, de 1962, ficava no terceiro andar do Palácio do Planalto. Avaliada entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, a tela é uma das mais importantes do artista que foi um dos ícones do Movimento Modernista da década de 1920 Twitter @77_frota/Reprodução - 8.1.2023

Bailarina , escultura de bronze polido do modernista Victor Brecheret, foi destruída pelos vândalos. A obra, criada em 1920, foi arrancada do pedestal e deixada no chão de uma das salas do Congresso Nacional Divulgação

Feito em vidro temperado pela artista escultora, pintora e desenhista Marianne Peretti, o painel Araguaia fica no Salão Verde do Congresso Nacional. A obra foi instalada no local em 1977, em um projeto de decoração de Oscar Niemeyer. No painel, a artista usou uma técnica que parece dar movimento às figuras geométricas colocadas sobre o vidro, lembrando o curso de um rio Divulgação/Câmara dos Deputados

Instalada na frente do STF, A Justiça é uma das esculturas mais icônicas de Brasília. O monumento, criado em 1961 por Alfredo Ceschiatti, representa uma mulher, sentada e vendada, segurando uma espada. A obra foi pichada com a frase 'Perdeu, mané' Bruno Stuckert/Folhapres

Escultura de bronze criada pelo artista Bruno Giorgi, O Flautista foi encontrado em pedaços no salão do terceiro andar do Palácio do Planalto. A obra era avaliada em R$ 250 mil. Na foto, uma escultura da mesma série do artista Reprodução

Presente da corte francesa para o rei Dom João VI, o relógio de Balthazar Martinot, relojoeiro de Luis XIV, chegou ao Brasil no começo do século XIX. Existem apenas dois relógios deste artista: o outro está exposto no Palácio de Versalhes, mas possui a metade do tamanho da peça que foi completamente destruída pelos invasores do Planalto. O valor desta peça é considerado fora de padrão. O diretor de Curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, diz que será possível realizar a recuperação da maioria das obras vandalizadas, mas estima como 'muito difícil' a restauração do relógio Reprodução/Twitter Publicidade

"Precisamos permanecer vigilantes contra arroubos antidemocráticos, amplificados pela desinformação. Agora, mais do que nunca, é necessária a união de instituições fortes e compromissadas com um Brasil melhor para as futuras gerações. Por isso, é inestimável — repito — o apoio das universidades e das instituições que fazem parte do Programa de Combate à Desinformação em mais este projeto", disse a ministra aos reitores.

Invasão

Manifestantes que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 furaram bloqueio da Polícia Militar do Distrito Federal e invadiram, na tarde domingo 8 de janeiro, os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que os manifestantes subiram a rampa do Congresso Nacional e invadiram a parte superior, onde ficam as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, além do Salão Verde, localizado dentro do edifício.

Leia mais: Congresso, Planalto e STF: manifestantes invadem sedes dos Três Poderes em Brasília