Exportação de veículos cai 21,1% em março, diz Anfavea

Fábrica de automóveis Divulgação

A exportação de veículos, em unidades, caiu 21,1% em março ante igual mês do ano passado, informou nesta segunda-feira (6) a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Foram vendidas 30,8 mil unidades ao exterior, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Poluição de São Paulo caiu pela metade desde início da quarentena

Os números mostram que o setor sente o forte impacto na economia causado pela covid-19. O volume, se comparado a fevereiro, representa queda de 18,3%.

Nos três primeiros meses do ano, as exportações acumulam 89 mil unidades, queda de 14,9% em relação a igual intervalo do ano passado.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.