FAB faz transporte de equipamentos contra a covid-19 do RJ para Manaus Os equipamentos foram solicitados ao Ministério da Saúde pelo Governo do Amazonas, que se mobilizou junto para atender esta solicitação

Equipamentos foram transportados para Manaus, no Amazonas Reprodução

A FAB (Força Aérea Brasileira) utilizou uma aeronave cargueira C-130 (Hércules) para transportar, nesta sexta-feira (3), equipamentos médicos de apoio ao combate do novo coronavírus do Rio de Janeiro, para Manaus, no Amazonas.

A aeronave decolou no ínicio da tarde de hoje da Base Aérea do Galeão e deve chegar na Base Aérea de Manaus por volta das 23h.

Na aeronave, além de insumos médicos, uma carga valiosa de respiradores, cedidos por um hospital particular, para reforçar a demanda do Amazonas na luta contra a covid-19, que já possui mais de 260 casos confirmados.

Os equipamentos foram solicitados ao Ministério da Saúde pelo Governo do Amazonas, que prontamente se mobilizou junto ao governo do Rio de Janeiro para atender esta solicitação.

"Eu me empenhei para requisitar estes equipamentos para um hospital particular, para não desfalcar os hospitais do SUS no Rio de Janeiro", infromou o ministro Luiz Henrique Mandetta em coletiva nesta tarde.

A ação é uma das muitas do Ministério da Saúde apoiadas pelo Ministério da Defesa, que estão envolvidos em campanhas de conscientização e vacinação e descontaminação de locais públicos.



Os militares também tem atuado com a montagem de postos de triagem, fiscalização da entrada e saída de passageiros nas fronteiras, nos aeroportos e nos portos e confecção e distribuição de máscaras.