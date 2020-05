FAB leva cilindros de oxigênio para região de fronteira do Amazonas Ações na Região Norte também contaram com desinfecção em Marabá, no Pará, estado que recebeu ainda campanhas de conscientização

Aviões da FAB partiram da capital do AM, Manaus Forças Armadas / Divulgação

O Ministério da Defesa fez duas entregas importantes para o combate à covid-19 em uma região de fronteira do país neste fim de semana. Aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) decolaram de Manaus (AM) com destino ao município de São Gabriel da Cachoeira (AM), a mais de 800 quilômetros da capital amazonense, transportando 70 cilindros de oxigênio.

O município está situado no extremo norte do país, próximo à fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. A ação contou com a participação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro.

Também na Região Norte, em Marabá (PA), o 52º Batalhão de Infantaria de Selva realizou patrulhas de higienização na Feira Comercial do bairro Laranjeiras, em praças e áreas comuns do município.

Em Itaituba (PA), houve uma campanha de conscientização da população realizada pelo 53° Batalhão de Infantaria de Selva, que distribuiu panfletos e alertou a população local quanto ao risco de contaminação e sintomas da covid-19.

A mesma ação foi realizada por militares da Marinha do Brasil na Capitania Fluvial de Santarém (PA), durante Inspeção Naval na orla de Santarém, e no município de Raposa (MA), pela Capitania dos Portos do Maranhão.