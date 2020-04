Do R7

FAB transporta materiais de saúde para enfrentamento da covid-19 Carga é levada em avião do aeroporto de Guarulhos (SP) para Macapá (AP) e tem 20 mil unidades de álcool em gel, totalizando 4,46 toneladas

Avião da FAB transporta 20 mil frascos de álcool em gel de SP para o Macapá Divulgação / Aeronaútica

Uma aeronave C-130 da FAB (Força Aérea Brasileira) transporta, nesta quinta-feira (9), materiais para auxiliar na prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. A carga, que é transportada do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, para Macapá, no Amapá, é de 20 mil frascos de álcool em gel, totalizando 4,46 toneladas. A missão foi designada pelo Ministério da Defesa em apoio ao Ministério da Saúde e faz parte da Operação Covid-19.

A decolagem de Guarulhos aconteceu antes das 11h da manhã desta quinta-feira, com previsão de chegada às 15h30 (horário de Brasília).

A FAB tem atuado ativamente no enfrentamento à pandemia da covid-19. Na Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, foram repatriados brasileiros e familiares que estavam na China. Eles também receberam suporte durante a quarentena na Ala 2 – Base Aérea de Anápolis.

Em outra ação, duas aeronaves C-130 Hércules foram usadas na repatriação de um grupo de 66 brasileiros que estavam no Peru. Nas últimas semanas, os aviões da FAB estão sendo usados para transporte de medicamentos e equipamentos entre as diversas regiões do país.