Fábio Faria e Wajngarten dizem que Bolsonaro nunca cogitou pedir adiamento do segundo turno Ministro e chefe de comunicação da campanha do presidente acreditam em vitória do atual chefe do Executivo neste domingo Fábio Faria e Wajngarten dizem que Bolsonaro nunca cogitou pedir adiamento do segundo turno

O ministro das Comunicações, Fábio Faria Wilson Dias/Agência Brasil - 13.09.2021

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta sexta-feira (28) que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, nunca pensou em pedir o adiamento do segundo turno das eleições, que ocorrem no domingo (30).

"Nunca foi pauta do presidente nem da campanha o adiamento das eleições. Vamos vencer o PT no domingo. Quem falou desse assunto não ajuda o presidente, que sempre esteve confiante e só queria recompor as inserções de rádio, e foi esse o objetivo do partido", escreveu Faria em uma rede social.

Nunca foi pauta do Presidente e nem da campanha o adiamento das eleições.

Vamos vencer o PT no domingo.

Quem falou desse assunto não ajuda o presidente, que sempre esteve confiante e só queria recompor as inserções de rádio e foi esse o objetivo do partido. https://t.co/Crlei9QZVy — Fábio Faria  (@fabiofaria) October 28, 2022

O ministro fez a publicação para rebater algumas afirmações de que a equipe de Bolsonaro queria uma nova data para o segundo turno por estar arrependida da denúncia que fez de que o presidente teve menos inserções publicadas em rádios do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT) ao longo da campanha no segundo turno.

Também nas redes sociais, o chefe da comunicação da campanha de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, reforçou que "a campanha do presidente Bolsonaro jamais cogitou pedir adiamento da eleição". Segundo ele, "tudo o que fizemos foi denunciar um gravíssimo prejuízo à nossa campanha e solicitar a reposição das inserções que nos foram tiradas injustamente".

"Não há arrependimento em relação às denúncias apresentadas ou no que diz respeito ao pedido de recomposição das inserções. Apenas lamentamos que um tema técnico escalasse para uma discussão política na qual pessoas externas à campanha insinuaram o adiamento", frisou Wajngarten.

Postagem de Fabio Wajngarten Reprodução/Redes Sociais

A campanha de Bolsonaro acionou o TSE pedindo que uma investigação fosse aberta para apurar os motivos de o presidente ter menos inserções que Lula. Contudo, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal, extingiu o processo. Segundo ele, o documento com as acusações apresentava "inépcia".

Na decisão, Moraes afirmou que não foram apresentadas provas suficientes das alegações de irregularidades. Além da extinção do caso no TSE, o ministro determinou que uma cópia da ação apresentada seja incluída no inquérito sobre milícias digitais, que corre no STF (Supremo Tribunal Federal).