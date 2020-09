Fake News: deputados querem chegar a financiadores, diz Maia Presidente da Câmara falou da expectativa de que texto do grupo de trabalho seja apresentando em no máximo duas semanas

Fake News: deputados querem chegar a financiadores, diz Maia Najara Araujo/Câmara dos Deputados - 01.09.2020

Os deputados que trabalham no PL das Fake News estão na fase final de um texto que possa chegar aos financiadores da propagação de notícias falsas. Trata-se de incluir na lei um mecanismo de "Follow the money" , conforme o R7 Planalto antecipou em julho.

A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é que o relatório do texto, que já foi aprovado no Senado e agora tramita na Câmara, seja apresentado nas próximas semanas. Ele falou sobre o tema em durante webinar promovido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e Embaixada da Alemanha nesta terça-feira (8).

"Os deputados estão trabalhando e vamos ver se nas próximas semanas se constrói um texto que de fato chegue nos financiadores. Vamos encontrar um texto que consiga ir atrás daqueles que estão financiando toda essa estrutura no Brasil. Em duas semanas, no máximo, o grupo de trabalho vai ter uma proposta para apresentar aos lideres e mais duas semanas para votar. Tendo voto vai ser bem antes do final do ano [a aprovação].”

Aprovada pelos senadores em junho, a proposta sobre fake news, prevê, em linhas gerais, que provedores de redes sociais tenham sede no Brasil; o rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos de conversa e regras para impulsionamento e propaganda nas redes sociais.