Fala de Bolsonaro nos EUA foi ‘bem-sucedida’, diz economista Em entrevista ao Jornal da Record News, o economista Carlo Barbieri detalhou como foi o encontro do presidente com empresários na Flórida

Jair Bolsonaro se encontrou com Donald Trump em viagem aos EUA Tom Brenner - 08.mar.2020/Reuters

Além da assinatura de um acordo de cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a viagem de quatro dias para se reunir com empresários norte-americanos na Flórida. Em entrevista ao Jornal da Record News, o economista Carlo Barbieri, que participou do encontro, explicou como foram as reuniões.

Barbieri afirmou que o Brasil carece de investimento estrangeiros e precisa de credibilidade para atrair os empresários norte-americanos, mas a lentidão para aprovar as reformas no Congresso prejudica a economia brasileira.

O economista explicou que a reunião aconteceu na Flórida por dois motivos: a grande votação que Bolsonaro teve na eleição de 2018 e a presença de brasileiros no estado. Carlo Barbieri afirmou que 600 mil empregos na Flórida dependem do Brasil, já que o estado atrai muitos empresários e turistas brasileiros. Para o economista e presidente do grupo Oxford, a fala do presidente Bolsonaro aos empresários norte-americanos foi bem-sucedida, pois teve o aval de Donald Trump.