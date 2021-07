Falar em 3ª dose da vacina contra covid traz insegurança, diz ministro Marcelo Queiroga cobra que primeira dose do imunizante seja aplicada em 100% da população antes discussão Falar em 3ª dose da vacina contra a covid traz insegurança, diz Queiroga

Brasil | Vanessa Lima, da Record TV em Brasília, com R7

Anvisa autorizou estudo para 3ª dose da AstraZeneca

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou nesta segunda-feira (19) os comentários a respeito da possível aplicação de uma terceira dose da vacina contra a covis-19. “Isso só leva a mais insegurança à população”, afirmou.

"Nós não conseguimos aplicar ainda a primeira dose da vacina em 100% da população. Qual é a evidência científica disponível para que possamos começar a falar em uma terceira dose?”, questionou Queiroga.

A fala do ministro surge após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizar estudos clínicos da aplicação da terceira dose da vacina AstraZeneca. O imunizante será aplicado em um período entre 11 e 13 meses após a primeira dose e busca avaliar a segurança, eficácia e imunogenicidade do reforço. Os voluntários serão os mesmos do primeiro ensaio feito para a aprovação da vacina.

Queiroga cobra a necessidade do desenvolvimento de evidências científicas para analisar a possibilidade e eficácia da aplicação de um reforço para a imunização. "Tenho feito um apelo a todos os gestores para que nós sigamos o Programa Nacional de Imunização", pediu.