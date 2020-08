Falha em sistema de transmissão adia votação na Câmara Interrupção aconteceu durante as discussões sobre a criação de um Tribunal Regional Federal com sede em Belo Horizonte Falha em sistema de transmissão adia votação na Câmara

Sistema de transmissão da Câmara saiu do ar Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Uma falha no aplicativo Zoom, utilizado durante as sessões virtuais na Câmara dos Deputados, interrompeu a sessão desta terça-feira (26) no momento em que os parlamentares discutiam a criação do TRF6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região).

"Infelizmente, por conta de questões técnicas na plataforma do Zoom, que são alheios a esta Casa, nós vamos encerrar a sessão para retomar os trabalhos amanhã", declarou o deputado Rodrigo de Castro (PSDB-MG), que presidia a sessão no momento da falha.

Castro disse que a criação do TRF6 (projeto de lei 5.919) será o primeiro item da pauta desta quarta-feira (26), a partir das 13h55. Ele afirma que o sistema de votações segue normalizado.

Os sistemas virtuais são utilizados nas votações da Câmara e do Senado desde março devido ao estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus.