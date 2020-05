Falso: Bispo Macedo indicou substituto de Regina Duarte para o presidente Bolsonaro

Do R7

Reprodução

Mito: ​Uma revista eletrônica divulgou o diálogo da secretária especial de Cultura, Regina Duarte, com uma assessora. De acordo com o áudio, a auxiliar afirma que o Bispo Edir Macedo teria “indicado um sujeito” ao presidente Jair Bolsonaro, para substituir a atriz no cargo.

A notícia foi rapidamente reproduzida por toda a Imprensa e se tornou um dos assuntos mais compartilhados e comentados nas redes sociais.

Verdade:​ O Bispo Macedo jamais tratou ou trataria desse tema com o presidente da República.

A Imprensa deveria cumprir com seu papel e, antes de espalhar uma acusação séria como essa, apurar os motivos que levaram a assessora a inventar a história, ou de quem ela ouviu a mentira.

A Universal repete o alerta: não divulgue fake news. Quem as compartilha também pode responder na Justiça pelo ataque à honra dos atingidos.