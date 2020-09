FALSO: Igreja Universal se beneficiará de “perdão a dívida bilionária de igrejas”

Reprodução

Mito: O perfil oficial do Instagram do Movimento Brasil Livre (MBL) utilizou uma imagem do Templo de Salomão para ilustrar uma postagem sobre a notícia do veto parcial do presidente Jair Bolsonaro à Lei nº 14.057/2020, sugerindo que a Igreja Universal do Reino de Deus se beneficiaria da anistia prevista na lei.

A proposta aprovada pelo Congresso, no mês passado, previa aos templos religiosos, de qualquer culto, o perdão de multas recebidas pelo não pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e anulação das multas por não pagamento da contribuição previdenciária.

Verdade: A Universal paga rigorosamente todos os tributos que são devidos e, assim, não se beneficiará da anistia porque não deve qualquer valor de CSLL, contribuição previdenciária, nem de qualquer outro encargo legal.

O que esse movimento político pretende é confundir a população, acusando mentirosamente a Igreja de dever impostos.

Além disso, a imagem do Templo de Salomão utilizada no post pertence à Universal, e foi usada sem autorização.

A Universal tomará as providências cabíveis contra o MBL, pela mentira publicada e pelo uso ilegal da fotografia de propriedade da Igreja.