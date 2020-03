Falso: Universal vende ‘álcool gel ungido’ e copo d’água contra coronavírus

Do R7

Reprodução

Mito: Circulam pela Internet imagens de uma embalagem de álcool em gel, onde se lê no rótulo “Álcool Ungido em Gel Uvinersal (sic)”, e de um copo d’água com a logomarca da Igreja Universal do Reino de Deus.

O texto que acompanha a publicação do álcool em gel afirma que “bispos já consagraram este novo artefato para ajudar você a se prevenir”.

“Procure nossos templos, receba uma oração forte e, com uma pequena oferta descrita no post [de R$ 500], você e sua família ficam protegidos”, conclui o anúncio.

Já no caso do copo d’água, que teria o preço de R$ 150, a legenda da foto diz que “mais de 500 bispos consagraram quase um milhão de copos de águas (sic) com a cura milagrosa deste novo vírus criado pelo demônio para destruir nossas famílias”.

Verdade: Os autores dessas montagens, que dizem produzir “humor relativo à religião”, só desejam estimular o ódio contra a Igreja Universal do Reino de Deus, seus bispos, pastores e fiéis.

A imagem do copo d’água nem é nova, e vem de uma fake news que circula há anos. Clique aqui e veja o esclarecimento publicado neste blog Mitos e Verdades.

Outros já fabricaram esse tipo de notícia falsa, inventando que a Universal venderia vassouras e até sabonetes.

Não dê crédito nem espalhe esse tipo de mentira.

Ódio disfarçado de humor não tem graça nenhuma.