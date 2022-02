Faltou visão a quem construiu, diz Bolsonaro após sobrevoar SP

A- A+

Após sobrevoar áreas afetadas por chuvas intensas no interior de São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira (1º) que "faltou visão" a quem construiu moradias em áreas de risco. Depois reconheceu que essas construções se dão por necessidade.

"A visão é algo que nos marca. Em muitas áreas onde foram construídas residências, faltou visão de futuro por parte de quem construiu. Bem como por necessidade, as pessoas fazem nessas áreas de risco", declarou o presidente em coletiva de imprensa em Francisco Morato (SP).

Sem informar na agenda oficial, o presidente foi a São Paulo nesta terça-feira na companhia dos ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), João Roma (Cidadania) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura). Para ir ao estado, Bolsonaro deixou de participar da cerimônia de abertura do ano do Judiciário, marcada por recados velados a ele por parte do ministro Luiz Fux presidente da Corte.

A comitiva presidencial sobrevoou as regiões afetadas e se reuniu com prefeitos da região, que pediram ajuda financeira ao governo federal. Até o momento, já há 1.546 famílias desabrigadas ou desalojadas, segundo dados da Defesa Civil paulista.

De acordo com Bolsonaro, o Executivo apresentou aos líderes municipais "o que pode fazer" para minorar o sofrimento das pessoas. "Os prefeitos apresentam necessidades e nós faremos todo possível para atendê-los", disse o presidente.

Rogério Marinho afirmou ainda que o governo se comprometeu junto aos prefeitos com linhas de financiamento para obras estruturantes e alertou para o cenário de atenção em São Paulo. João Roma, por sua vez, garantiu que nada tem faltado aos municípios. "Nem orçamento", ressaltou.

