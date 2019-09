Família Bolsonaro organiza evento conservador em São Paulo Série de palestras do grupo norte-americano CPAC ocorre em outubro, na zona sul paulista, e foi organizada pelo deputado filho do presidente, Eduardo Família Bolsonaro organiza evento conservador em São Paulo

Eduardo: evento dos EUA antes de assumir embaixada Amanda Perobelli/Reuters - 12.8.2019

Com o aval da família presidencial, São Paulo receberá nos dias 11 e 12 de outubro uma reunião da CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora), anunciada como o mais tradicional evento conservador dos Estados Unidos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) não só está confirmado como é um dos organizadores.

O presidente Jair Bolsonaro também é esperado, confirma a assessoria de imprensa da CPAC. Ele tem inclusive um horário reservado na programação: às 20h30 do dia 11.

As palestras ocorrerão no auditório do Hotel Grand Hyatt, na zona sul de São Paulo, e as inscrições são gratuitas. Cabem 1.200 pessoas no local.

O texto de introdução do recém-inaugurado site do grupo no país deixa claro qual o perfil esperado dos visitantes. "Neste novo momento, a sociedade mostra sua voz e se mobiliza contra o terror do comunismo (...) Em um país onde as principais esferas socioculturais se mostram dominadas pela esquerda, se faz muito importante pensar e discutir o conservadorismo. É com este objetivo que o CPAC chega ao Brasil."

O deputado federal, prestes a ser indicado para o cargo de embaixador dos Estados Unidos, participará de quatro momentos do evento. Eduardo Bolsonaro faz a abertura na sexta-feira, 11 de outubro (às 19h20), o encerramento dos dois dias e participa da entrevista coletiva no final do sábado.

Estão confirmadas a presença de palestrantes americanos e brasileiros, como Matt Schlapp, ativista político americano que ajudou a trazer a CPAC para o Brasil, Kassy Dillon, fundadora do movimento estudantil Lone Conservative, do deputado federal Luiz Phillippe de Orleans e Bragança (PSL-RJ), do youtuber Nando Moura e do professor e historiador Rafael Nogueira.

Pelo menos dois ministros do governo Bolsonaro estão confirmados para o sábado (12): Damares Alves, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com horário ao meio-dia, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, às 18h.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também é citado como um dos palestrantes, mas ainda sem horário marcado.

Com 40 anos de tradição, o evento reúne em média 10 mil participantes anualmente nos Estados Unidos. Autoridades como Ronald Reagan e Donald Trump já participaram do evento original.

O Brasil entra na rota de internacionalização da marca CPAC, que já teve reuniões também no Japão e na Austrália. Está previsto ainda um encontro em Israel.