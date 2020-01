Família real britânica fotografa 4 gerações para marcar nova década

Quatro gerações da família real Ranald Mackechnie/Handout via REUTERS

O Palácio de Buckingham divulgou um novo retrato da rainha Elizabeth, de seu filho, o príncipe Charles, seu neto, o príncipe William, e seu bisneto, o príncipe George, para marcar o início de uma nova década.

Esta é apenas a segunda vez que um retrato da rainha e dos três futuros monarcas é divulgada, de acordo com o palácio.

Na fotografia, a rainha usa um vestido branco e tem uma bolsa preta nas mãos. O príncipe Charles e o príncipe William vestem ternos, enquanto o príncipe George veste uma camisa branca e calças verdes.

A fotografia foi tirada pelo fotógrafo Ranald Mackechnie na Sala do Trono do Palácio de Buckingham no mês passado.

Uma foto anterior das quatro gerações da família real tirada pelo mesmo fotógrafo foi divulgada em abril de 2016 para comemorar o 90º aniversário da rainha e foi usada na época em selos comemorativos.

Copyright © Thomson Reuters.