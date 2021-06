Famosa por Brumadinho, cadela Cristal ajuda nas buscas por Lázaro

Brasil | Do R7, com Record TV*

Cristal e o parceiro, Sgt Costa, já estão em Cocalzinho de Goiás para ajudar nas buscas Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

A força-tarefa que trava uma caçada de 12 dias em Cocalzinho de Goiás (GO) por Lázaro Barbosa, suspeito de assassinatos em série no Distrito Federal e em Goiás, ganhou o reforço de três cães especializados em resgate e captura de pessoas no último sábado (19) - veja fotos e vídeos abaixo. A informação é do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Entre eles, está Cristal, cadela da raça Border Collie que ficou famosa ao ajudar nas buscas por desaparecidos na tragédia da Vale em Brumadinho (MG) em janeiro de 2019, que matou 270 pessoas. Parceira do 2° Sargento Costa, Cristal foi treinada para detectar, pelo faro, pessoas vivas ou mortas a partir de algum vestígio.

A Border Collie terá a companhia do Pastor Alemão Dart, que é dupla do ST Soares, e do Bloodhound Hope, parceiro do Cabo Veloso.

O cão da raça Bloodhound Hope fareja vestígio antes de começar buscas por Lázaro Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Pastor Alemão Dart também colabora com busca Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Uma força-tarefa com quase 300 policiais foi montada e usa o distrito de Girassol, área rural de Cocalzinho de Goiás (GO), como base - a área é próxima de onde ele teria sido visto pela última vez.

Lázaro, que está foragido há 12 dias, é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas de uma mesma família na zona rural de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, no último dia 9. Ele também é apontado como autor de outros crimes.

Veja abaixo o vídeo com as três duplas preparadas para o início dos trabalhos:

Assista à reportagem do Jornal da Record sobre a caça a Lázaro:

