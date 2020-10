'Fazemos mais com menos', diz Bolsonaro ao inaugurar obra no MA

Do R7

Bolsonaro em visita a obras em São Luís (MA) Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta quinta-feira (29) obras realizadas pelo governo federal na rodovia BR-135, na região de São Luís, capital do Maranhão. A estrada é o único acesso rodoviário à cidade, e terá um trecho de 11 km restaurados até o fim do ano com investimento de R$ 42 milhões. Um trecho de 3,7 km entre São Luís e Bacabeira foi concluído e inaugurado nesta quinta.

O presidente discursou à população presente e afirmou que o governo federal está fazendo mais com menos recursos. "Agradeço a Deus pelo trabalho. O Maranhão tem tudo para despontar como um dos estados mais pujantes no futuro. Estamos fazendo mais com menos", disse.

A obra é realizada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e conta com a participação do Exército Brasileiro.

O presidente compareceu ao estado acompanhado de deputados e senadores pelo Maranhão e dos ministros de Estado Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Fábio Faria, da Comunicação, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo.

O ministro Tarcísio Freitas afirmou que a infraestrutura do Maranhão está sendo "transformada". Ele citou a duplicação da BR-135 até Miranda do Norte, a pavimentação da BR-226 e a recuperação da BR-222, e os R$ 2,8 bilhões de investimento na ferrovia dos Carajás nos próximos anos.

Chegada

O presidente Jair Bolsonaro foi ovacionado por uma multidão de apoiadores durante chegada em São Luís, no Maranhão, na manhã desta quinta.

Sem o uso de máscara e com aglomeração, o presidente chegou aos gritos de "mito" e "uh, é Bolsonaro".