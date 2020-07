'Fazer muito e roubar pouco', diz presidente de diretório do PT no RJ Partido disse que o homem foi "tomado pelo nervosismo" e cometeu um errou ao se enrolar nas palavras durante uma live nas redes sociais

Vídeo viralizou nas redes sociais Reprodução

Durante uma live nas redes sociais, o presidente municipal do PT (Partido dos Trabalhadores) de Laje do Muriaé, no noroeste do RJ, Liedio Luiz da Silva, disse ter como princípio "fazer muito e roubar pouco" ao comentar o planejamento das eleições deste ano.

“Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? A melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco,” disse Liedio em um trecho do vídeo que viralizou e gerou críticas na internet.

Antes da declaração, o petista falava sobre as eleições municipais deste ano em Laje do Muriaé, cidade da qual é candidato a vereador. “A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, o maior partido da América Latina, que é o PT e nós vamos, sim, estar engajados nessa eleição de 2020, em Laje do Muriaé,” afirmou.

Em nota, o PT disse que o homem foi "tomado pelo nervosismo" e cometeu um erro. O partido ainda ressaltou que Liedio Luiz da Silva "não fala em nome do partido e seu discurso na referida live não reflete o que defendemos e acreditamos".

