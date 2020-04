Do R7

Federação de policiais federais apoia nomeação de Ramagem Fenapref disse receber com "tranquilidade" indicação de policial para direção-geral da polícia e que ele é qualificado para o cargo Federação de policiais federais apoia nomeação de Ramagem

Alexandre Ramagem DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO-21/11/2019

A Fenapref (Federação Nacional dos Policiais Federais) divulgou nesta terça-feira (28) que recebe com “tranquilidade” a designação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e do delegado Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (28). Mendonça substitui o ex-ministro Sergio Moro, enquanto Ramagem vai para a vaga de Maurício Valeixo.

Segundo a Fenapref, “Ramagem é um policial perfeitamente qualificado para o cargo e tem o respeito da categoria”.

A federação reforçou ainda a importância de a Polícia Federal se manter distante de qualquer inteterferência política e disse acreditar que o órgão seguirá com autonomia e independência nas suas investigações.

“Os mais de 14 mil policiais federais representados pela Federação seguirão vigilantes e reiteram que não vão abrir mão da independência e autonomia investigativa da Polícia Federal”.

Novo ministro da Justiça, André Mendonça fez carreira na AGU

Até o momento, não se tem notícia de qualquer interferência nas investigações em andamento, até porque a Polícia Federal detém autonomia investigativa e técnico-científica asseguradas em lei.

A Fenapref também defendeu a modernização da Polícia Federal, com porta única de entrada, ciclo completo de polícia e manutenção da autonomia investigativa, sem interferência política na atuação dos policiais federais.