Feira de Panificação traz facilidades para pequeno empreendedor

Feira de panificação e confeitaria reúne 450 marcas do setor em SP Divulgação/Fipan

De olho nos micro e pequenos empreendedores que atuam ou estão pensando em abrir um negócio no segmento de padaria e confeitaria, alguns expositores da Fipan 2019 – feira do setor que começou na terça-feira e vai até dia 26, em São Paulo – lançaram opções para facilitar a produção diária desse público.

A Itambé Food Service trouxe o recheio e cobertura para bolos de chocolate belga pronto para aplicação em bolos, tortas e bombons, além da massa pronta para enrolar brigadeiros.

O preço médio das latas de 1,01 kg é de R$ 18 (brigadeiro) e R$ 19,50 (recheio), em São Paulo. As novidades não serão comercializadas no varejo. Apenas nos canais de venda da Food Service.

A companhia Bom Sabor apresentou uma linha profissional de massas prontas para a produção de sobremesas – gelatinas, pudins e flans – e caldos e temperos – creme de cebola, caldo de carne egalinha, amaciante para carne e massa para cobertura à milanesa.

As embalagens de 1kg custam R$ 5 em todo o país. A comercialização é feita pela internet.

Outra empresa que trouxe novidade para o micro e pequeno empreendedor foi a Benedita Pan, fabricante de panelas automáticas, especiais para a produção de cremes, geleias, recheios de bolos e doces de festas.

Este ano, a companhia lançou um modelo menor, de 4,7 kg, para esse público. A unidade custa a partir de R$ 1.500, dependendo da região.

Mais lançamentos

A Patchii Embalagens investiu na produção de caixas com visor para bolos de um, dois e três andares para levar à feira. Os preços vão de R$ 4,99 a R$ 7,99. Há opções nas cores branca, rosé, dourada, além da linha personalizada com frases.

“A ideia de criar essas caixas surgiu após um pedido de uma amiga para colocar bolo no formato boneca. Outra amiga gostou da ideia, encomendou e eu comecei a produzir”, diz Carla Oliveira, diretora da empresa.

Na área de confeitaria, a empresária Luciana Gonzalez apresentou moldes de flores e frutos comestíveis de açúcar, com dimensões e texturas botanicamente idênticas às originais. Segundo Luciana, eles foram produzidos a partir de flores e frutas naturais.

Entre as opções, estão: lírios da paz, cravos, girassóis, orquídeas e laranjas. As peças são feitas em silicone e podem ser levadas a altas temperaturas, segundo a fabricante. O preço médio dos moldes é de R$ 70.

Com foco na indústria panificadora, a Option Bakery Systems apresentou na feira uma ensacadora de pães de forma que embala 25 pães por minuto (1500 por hora). Ela custa a partir de R$ 100 mil e substitui até 12 funcionários.

De acordo com Denis Ovídio do Nascimento, diretor comercial da empresa, o objetivo do equipamento não é diminuir as vagas do setor, mas acabar com um problema que afeta muitos profissionais da área: LER/Dort.

Feira reúne 450 marcas do setor

A Fipan 2019 tem 350 expositores de 450 marcas do setor de panificação, confeitaria e food business. O número representa 20% a mais do que na edição anterior. No ano passado, a feira recebeu 64 mil no visitantes. Neste ano, o público deve ser menor porque está sendo cobrada uma entrada de R$ 70.

A feira é realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, até sexta-feira (26). Alguns estandes oferecem cursos de confeitaria para os visitantes.

Serviço

Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Food Business (Fipan)

Data: de 23 a 26 de julho

Horário: das 13h às 21 horas (no último dia se encerrará às 19 horas)

Local: Expo Center Norte ( Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme)

Ingresso: R$ 70