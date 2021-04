‘Feira Solidária Unisocial’ distribui vegetais frescos a famílias carentes

A- A+

Cada família recebe 6 kg de vegetais frescos Divulgação

Nesta sexta-feira (9), a “Feira Solidária Unisocial” distribuiu três toneladas de alimentos in natura (frutas e legumes) em uma comunidade carente da Zona Leste da cidade de São Paulo. As famílias beneficiadas já foram cadastradas, e cada uma recebe uma sacola com 6kg de vegetais frescos.

Pesquisa divulgada recentemente pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), aponta que, com o agravamento da crise provocada pela pandemia, 116,8 milhões de pessoas estão sofrendo com a insegurança alimentar no Brasil. Ou seja, mais da metade da população não sabe se terá comida suficiente na mesa amanhã, ou precisou diminuir a quantidade de alimentos que consome.

“As pessoas estão em situação precária, doentes, com muitas dificuldades nesta pandemia. Muitas estão desempregadas. Nós queremos fazer mais. Há muita gente passando fome. Vamos unir as forças e ajudar o próximo”, afirmou Rondineli Silva, responsável pela ação.

Além de alimentos, são entregues kits de proteção Divulgação

Além da doação de alimentos, também ocorre a distribuição de 500 kits com álcool em gel e máscara e 2 mil litros de água mineral. Todos os protocolos sanitários são observados pelos voluntários durante a ação.

A "Feira Solidária” é uma iniciativa do Unisocial — programa social mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus.

Sem trabalho, sem comida

As medidas de restrição decretadas por governadores e prefeitos afetaram diretamente a população mais carente. São pessoas como Shirley, desempregada há um ano, desde o início da pandemia.

“Minha situação piorou. Vou me mantendo com muita dificuldade, com a ajuda das pessoas. Eu estava sem saber o que fazer para me alimentar, alimentar meus filhos nesta semana”, agradeceu, ao saber que seria beneficiada pela ação.

Apenas em 2021, já aconteceram quatro edições da "Feira Solidária Unisocial”, entregando 15 toneladas de frutas e legumes.