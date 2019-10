Feira tem franquia de lanche a bola de sorvete em miniatura No Dia do Empreendedor, evento reunirá 500 expositores e terá diversas oficinas. Entre elas, opções para abrir negócios na garagem, como cake design

Começa neste sábado (5), quando é celebrado o Dia do Empreendedor, a oitava edição da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo).

Atualmente, o Brasil tem 18,6 milhões de MPEs (micro e pequena empresas) em operação. A categoria representa 54% dos empregos com carteira assinada e 27% do PIB (Produto Interno Bruto), de acordo com dados do Sebrae.

Evento ficará aberto das 10h às 20h

Promovido no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, o evento reunirá mais de 500 expositores e terá uma programação de oficinas e palestras até o dia 8 de outubro, das 10h às 20h. A entrada é gratuita.

A previsão é de que 150 mil pessoas visitem a feira.

Entre as marcas, estão as seguintes franquias:

• Cookie’n Ice

Rede faz sanduíche de cookie com sorvete

Investimento médio mensal: a partir de R$ 35 mil (valor inclui capital de giro, custo de instalação e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Lucro médio mensal: 30% (sobre o valor do faturamento)

Prazo de retorno do investimento: a partir de 8 meses.

• Mini Orbe - O Gelato do Futuro

Rede que produz minibolas de sorvete

Investimento médio mensal: a partir de R$ 120 mil (valor inclui capital de giro, custo de instalação e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Lucro médio mensal: de 15% a 20% (sobre o valor do faturamento)

Prazo de retorno do investimento: a partir de 18 meses.

• Fichips food

Fast food de comida inglesa

Investimento médio mensal: a partir de R$ 109 mil (loja express) e a partir de R$ 169 mil (restaurante e contêiner). Ambos os valores incluem capital de giro, custo de instalação e taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil (express) e de R$ 60 mil a R$ 80 mil (loja e contêiner)

Lucro médio mensal: a 24% (sobre o valor do faturamento)

Prazo de retorno do investimento: a partir de 18 meses.

• Bubble Mix Tea

Rede especializada no preparo do bubble tea, uma bebida de origem Taiwanesa que faz combinações de chás, café, cremes, aromatizantes naturais, pérolas de tapioca, poppings e jellys

Investimento médio mensal: a partir de R$ 170 mil (quiosque) e a partir de R$ 200 mil (loja). Ambos os valores incluem capital de giro, custo de instalação e taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: de R$ 100 mil (quiosque) e de R$ 120 mil (loja)

Lucro médio mensal: de 10% a 20% (sobre o valor do faturamento)

Prazo de retorno do investimento: a partir de 18 meses.

Evento traz ideias para se inspirar e abrir um negócio

Wilson Poit, diretor-superintendente do Sebrae-SP, diz que o evento é uma oportunidade para empreendedores conhecerem o que tem disponível no mercado e buscar informações.

“É uma usina de ideias para o empreendedor se inspirar e ver qual negócio é mais interessante para ele.” Wilson Poit

Além dos expositores, Poit afirma que o evento vai oferecer muito conteúdo com palestras dos mais variados temas.

Entre eles, dicas gerir dinheiro fora do negócio; expandir o seu negócio para a plataforma online; produzir comida em casa (pizza ou marmita, por exemplo) e confecção de artesanato.

Confira algumas novidades desta edição:

Espaço 1000 Mulheres

Oferecerá palestras e histórias inspiradoras voltadas para as mulheres – especialmente aquelas que encontraram em um negócio próprio o apoio para mudar de vida.

Pizzaria de Sucesso

Loja modelo que mostra como é possível extrair o máximo da gestão de uma pizzaria, seja delivery, rodízio ou à la carte, com temas como inovação no cardápio e atendimento ao cliente.

Pet shop de oportunidades

Espaço de 280 m² reproduz uma loja voltada aos cuidados com animais de estimação – e uma visita guiada apresenta novas possibilidades de aumentar o faturamento.

Oficina de reparação automotiva

Voltada tanto para quem já é dono quanto para quem está pensando em abrir. Apresenta referências de inovação, gestão e tecnologia que o setor da reparação exige constantemente.

Negócios em casa

Área voltada para os MEIs (microempreendedores individuais) da feira. São quatro ideias de negócios que podem ser montados na garagem de casa: cake design, salão de beleza, vendas online e profissionais de eventos.

Também para os MEIs, o espaço Empreenda Rápido vai oferecer capacitação em sessões de uma hora, com orientações sobre gestão empresarial, qualificação técnica, formalização e acesso a crédito e a mercado.

Salas de escape

Os participantes poderão vivenciar os desafios do dia a dia de um empreendedor em sete salas com dois modelos de jogos: um para quem já possui um negócio e outro para quem pensa em empreender.

Loja modelo virtual

Uma imersão em realidade virtual com as melhores práticas e orientações certeiras em quatro segmentos de atuação: Indústria da Confecção; Ateliê de Artesanato; Marmitaria Modelo; e Varejo de Moda.

Serviço:

Evento: 8ª edição da Feira do Empreendedor 2019

Quando: de 5 a 8 de outubro

Horário: das 10h às 20h

Local: Pavilhão de Exposições Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.029 - São Paulo)

Inscrições gratuitas: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br