Fernando Henrique Cardoso anuncia apoio a Lula no 2º turno Ex-presidente declara voto em petista, que concorre ao Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro (PL) Fernando Henrique Cardoso anuncia apoio a Lula no 2º turno

Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução/Redes Sociais

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou nesta quarta-feira (5) que vai apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. O petista concorre ao Palácio do Planalto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu Fernando Henrique em uma rede social. No primeiro turno, FHC não declarou de forma aberta que votaria em Lula, mas deu indícios que era a favor da eleição do petista.

"Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional", anunciou o ex-presidente.

No primeiro turno, Lula obteve 57.259.504 votos (48,43%), enquanto Bolsonaro recebeu 51.072.345 (43,20%). O segundo turno das eleições acontece em 30 de outubro, último domingo deste mês.